Más difusión a temas sobre el clamor del pueblo a respaldar el matrimonio

Desde hace muchos años he considerado muy acertada la manera en que Diario Expreso maneja las noticias, son muy atinados en enfocar temas políticos y económicos e incluso siempre he pensado que publican la información más rápido que la competencia. Lamentablemente, veo un sesgo político en asuntos de ideología de género que me hace pensar, porque no hay una objetividad en esto, porque se da espacio en sus páginas a matrimonios de parejas del mismo sexo, publican opiniones de gente completamente inclinada a favor del matrimonio igualitario y hacen de la vista gorda cuando la población sale a las calles por miles a respaldar el matrimonio como fue concebido desde un principio: hombre y mujer.

Este no es un tema religioso, como lo quieren hacer ver las minorías, es un tema de valores, además de ser una agenda internacional impuesta por la ONU que vulnera la soberanía del pueblo ecuatoriano que no debe aceptar imposiciones extranjeras, imposiciones que Diario Expreso acoge y promueve.

Lo invito a que escuche el clamor de la mayoría de los ecuatorianos e incentive en sus redactores a que hagan un verdadero periodismo investigativo, que indaguen la raíz verdadera de todos estos asuntos de género y que vean qué países han dado marcha atrás a esta ideología.

María Verónica Vernaza Guerrero