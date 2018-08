Maduro y los ‘lingoticos de oro’

El socialismo del siglo XXI tiene que llegar a su fin, ideología que ha demostrado ser obsoleta, como el régimen venezolano que ya no da más. La última orden de Maduro de comprar ‘lingoticos de oro’ como método de ahorro cuando el pueblo no tiene ni para alimentos o productos básicos. Un país tan rico en la deriva como resultado de políticas públicas absurdas, el éxodo de venezolanos ronda los 2,3 millones de personas según la ONU. Evidentemente es más que una crisis humanitaria, que va a llegar a su fin porque los malos están desesperados y no saben qué hacer. Alexander Hamilton decía “La justicia es el fin del gobierno”. ¡Fuerza Venezuela!

Edwin A. Logroño Pauta