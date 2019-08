“Maduro no ha leído y desconoce el mensaje de Simón Bolívar”

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro ha tenido la desfachatez de pretender denigrar al Lic. Lenín Moreno Garcés, presidente Constitucional de la República del Ecuador. Maduro, que tiene sumidos entre el hambre, la miseria, crímenes de lesa humanidad y saqueos, a las arcas fiscales de Venezuela, debe ir a la cárcel y que el pueblo venezolano escoja su destino histórico, bajo la égida del Libertador Simón Bolívar, padre de cinco naciones, y del Abel americano, Antonio José de Sucre.

Estoy seguro, que este sujeto de poca monta, que ofende a Latinoamérica y a Venezuela, desconoce el mensaje que entregó el genio de la paz y de la guerra, Bolívar, al Congreso de Angostura. No lo ha leído ni lo leerá, porque si lo hubiese leído no cometiera los latrocinios y abusos de su detestable gobierno, encaramado por la fuerza militar. El pueblo venezolano tendrá que perseguirlo con el yelmo de la Constitución y leyes venezolanas para que vaya a la cárcel por el genocidio cometido al pueblo venezolano. El tristemente célebre Maduro desconoce que el mal llamado socialismo del siglo XXI no existe en ningún país de Latinoamérica y del mundo, pero como es un juramento que ofende al pueblo venezolano ha de decir que el SSXXI existe. “La verdad os hará libres”, como dijo el Divino Mártir, en concordancia con el pensamiento de José Ingenieros, patriota y revolucionario de todos los tiempos: “La verdad es la más temida de las fuerzas revolucionarias”.

Ab. Isidro Plaza Cobos