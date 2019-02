Lucha contra la corrupción

La declaración del presidente Moreno sobre la creación de una comisión internacional que luche contra la corrupción en el Ecuador genera más interrogantes que respuestas. No está claro qué camino van a elegir. ¿La comisión se creará a partir del funcionamiento de la Cicig de Guatemala o seguirán otros mecanismos como el de Brasil? Sea cual sea el camino, este organismo tendrá que respetar las normas nacionales. Sería peligroso contar con una comisión cuyos poderes no puedan ser fiscalizados. Aunque resulte exitosa, no solucionará los problemas de fondo en el país. Para acabar con la corrupción de raíz se deben fortalecer los sistemas jurídicos y la institucionalidad del país en general.

Jorge Chuya