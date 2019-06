Los videojuegos violentos: efectos negativos y positivos en los niños

Hace poco se dio a conocer un estudio que desarrolló la Universidad de Ohio, indicando que los niños que juegan videojuegos violentos más adelante optarían por utilizar armas reales, todo esto debido a las varias horas que están jugando. Si bien no se puede controlar lo que niños consumen por los diferentes medios de comunicación, ya sean estos televisión, internet y en este caso videojuegos, los padres pueden dialogar con sus hijos y explicarles la diferencia que existe entre realidad y ficción. La solución no es simplemente no comprar estos juegos, ya que los van a conocer mediante sus compañeros de salón, por internet, por revistas, etc. El papel de los padres es fundamental durante cada etapa de crecimiento de los hijos y no es que recién existen videojuegos violentos; por mencionar un caso encontramos Mortal Kombat, considerado uno de los más violentos. Sin embargo tiene elementos interesantes, como todo el universo que compone este torneo, empezando por toda su mitología y diferentes personajes. Los videojuegos tienen su lado positivo, ya que la persona que está jugando empieza a pensar y a decidir qué estrategia es la mejor para poder ganar; entonces comienza a desarrollar sus habilidades, y por qué no, se vuelve un tema de conversación y conoce personas, evitando así que sea alguien tímido.

Carlos Cordovez de la Gasca