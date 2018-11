“Los políticos no dan la talla”

Fue en 1979 cuando tuve la oportunidad de dar mi voto por primera vez. Soñando con ver al Ecuador en un gran sitial, escogí a los nombres que prometían la gran transformación; y así lo he seguido haciendo por casi cuatro décadas. Larguísimo tiempo en el que la desilusión y el desánimo se han ido profundizando , tanto que, a los nuevos y viejos personajes de la política me cuesta demasiado esfuerzo creerles. Ya están nuevamente desempolvando los trajes para ponerse a la impúdica tarea de engatusar a cuanto confiado viandante les ponga atención a sus edulcorados discursos, que en realidad son cantos de sirena. Nuestros políticos lamentablemente no dan la talla.

Ing. Fausto Moscoso Ochoa