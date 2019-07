Los habitantes de Ecuador ansiamos una paz plena, duradera, moral, ética y jurídica, siendo necesario para tal objetivo contar con jueces impolutos, probos, capaces, sabios en el Derecho, que tengan vocación de servicio, que despachen las causas aplicando las leyes y no la equidad ni el favoritismo para el dictador de turno, lo que ha venido ocurriendo por más de diez años; y aparte de estar politizada -con jueces cada día más ricos- hay más juicios que se acumulan. Se juntan para las fotos, como diciendo: somos una fuerza única en la Función Judicial y nadie nos mueve de nuestros cargos. Los jueces de Chile, tras una larga dictadura, tuvieron la valentía de tomarse una foto para decir: “A nuestras familias, parientes, vecinos, a la sociedad chilena en general y al mundo entero, perdón por todas las sentencias” que dictamos en la dictadura de Pinochet”. Se arrepintieron de corazón y podían caminar con la frente en alto. En Ecuador ya se fue y está escondido en Bélgica el dictador que se tomó la justicia en sus manos y tuvo jueces sumisos que en más de 10 años solo dictaron sentencias favorables a instituciones del Estado, dejando a más de 60.000 trabajadores en las calles. ¡Qué lastima que el Consejo de la Judicatura transitorio, designado por el Cpccs transitorio, no cumplió con evaluar como correspondía a los jueces de la Corte Nacional! Se formaron en dos grupos para atender otros asuntos, como reintegrar a más de 30 jueces, etc.; que con la expedición del reglamento de evaluación integral han saltado hasta el cielo, cuando debían pedir que las evaluaciones se hagan sobre 95 %, pues son profesionales en Derecho. ¿Por qué no renuncian, antes de pasar vergüenzas como los miembros de la Judicatura, que fueron cesados en funciones, destituidos, removidos? Que tengan un poco de conciencia de que Ecuador se encuentra en uno de los puestos principales en el mundo en corrupción. Den oportunidades a los abogados con diez, ocho, seis años de litigar, dedíquense a litigar o jubílense, den oportunidades a que Ecuador salga del sitial en que se encuentra por la pésima administración de justicia durante más de doce años en que nada ha cambiado para beneficio de los ecuatorianos, que ven a diario cómo salen los presos a seguir robando, huyen los corruptos, salen en libertad personajes que han cometido muchos delitos, y el pobre que roba una gallina está preso.

Ab. Wilson R. Molina Borja