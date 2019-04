Los jóvenes y el esfuerzo de emprender y culminar sus estudios por un futuro promisorio

Sin duda los bachilleres en la actualidad vienen rindiendo pruebas difíciles para poder ingresar a estudiar en los centros de educación públicos del país, tanto que muchos padres de familia cuyos hijos no han logrado el objetivo insisten en reclamar por los medios de comunicación a las autoridades respectivas para que el sistema se vuelva más flexible y accesible. Un amigo me contó que sus hijas que sacaron más de 900 puntos no aplicaron para seguir la carrera de Medicina. Están desalentadas y frustradas, aunque señaló que no se darán por vencidas hasta obtener los puntajes requeridos y correspondientes cupos porque es la verdadera vocación que tienen. En el otro lado de la medalla se encuentran jóvenes universitarios que han culminado sus estudios superiores y desde la próxima semana sustentarán tesis de grado o trabajos de titulación, requisito indispensable para incorporarse de nuevos profesionales biólogos, geólogos e ingenieros ambientales en la facultad de Ciencias Naturales de la U. de Guayaquil. Vale recordar una frase de Bertolt Brecht que servirá de estímulo a la comunidad estudiantil y también a la sociedad en general: “Hay hombres que luchan un día y son buenos; otros luchan un año y son mejores; existen quienes luchan algunos años y son muy buenos; pero los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles”.

Lic. Jhonny Muñoz L.