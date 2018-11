Los estudiantes protestan

Gratificante ver a los jóvenes protestando por la reducción de su presupuesto, lo que equivale a menos educación. Si no se manifiestan los estudiantes con toda una vida por delante, ¿Quién va a protestar? Sin embargo, extraña que estos mismos ecuatorianos no hayan elevado su voz cuando Correa los humilló creando elefantes blancos como el Yachay, escuelas del milenio a kilómetros de sus viviendas, cambios de nombre a los ciclos, inventos mal copiados del socialismo siglo XXl, aulas ‘chinas’ que no se pueden utilizar por temor a que se derrumben. Cuando aquello ocurrió hubo un silencio cómplice de maestros nombrados fraudulentamente y de estudiantes que agacharon la cabeza.

Carlos Mosquera Benalcázar