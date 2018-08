Los dineros del Guayas

Mi solicitud a la Fiscalía del Guayas es que se investigue, yo no estoy acusando a nadie. Pido que se investigue cómo es que se archivaron 21 informes de Contraloría y que 15 todavía están en indagación, desde 2013 hasta la fecha. Bastante tiempo. La ciudadanía del Guayas y guayaquileña está ansiosa de una respuesta que es obligatoria para la Fiscalía, ya que se trata de los dineros sagrados del pueblo. Eso no es ni majadería ni charlatanería, esos son manotazos de ahogado. Jairala debe dejar que se investigue y no pasa nada, de acuerdo a lo que él afirma. Si la Contraloría hizo mal su trabajo, Jairala debió haber demandado a los que intervinieron en esos informes.

Ab. Álvaro Luque Benítez