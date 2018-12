Los diezmos en la política

El “diezmo es una institución de Dios”, la décima parte del ingreso para los pobres y no tiene que ver con la política. La partidocracia cobraba el aceite o mordisco por una vez. La totalicracia obliga pagos permanentes similar a las vacunas de la guerrilla. Al gozar de “impunidad para 300 años”, depositaron en las cuentas del jefe (a), quien repartía a los jerarcas. Si el capitalismo es “la religión del dinero y del poder”, el socialismo, también es “la religión del poder, del dinero, del intelecto y del resentimiento” que enciende en sus miembros y los pobres; “odio a quienes tienen”. A trabajar y no envidiar. El filósofo A. Escohotado llama al marxismo-comunista “la religión del no ser”.

Juan Carlos Cobo R.