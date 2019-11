Los correctos usos del ‘cannabis’ para fines terapéuticos

Hace miles de años la marihuana se utiliza como planta medicinal, aprovechando las múltiples propiedades terapéuticas del THC, CBD, junto con sus moléculas aromáticas presentes en el cannabis en muchos fines terapéuticos. La industria del ‘cannabis’ medicinal está en su fase de nacimiento y existen muchas teorías y métodos de cómo cultivarla a gran escala. Actualmente esa timidez de su uso con fines medicinales está desapareciendo; Barclays en su reporte European consumer staples report de septiembre 2018, sugiere que el negocio alcanzará a finales de año los US$ 272 billones fácilmente. Cabe informar que en EE. UU. el expresidente de la Cámara de Representantes, John Boehner (Speaker of the House), tercero en línea para suceder al presidente de los EE. UU., y el exgobernador del estado de Massachusetts, William Weld, son hoy unos de los más grandes productores. Ante la escasez de conocimiento real en el manejo de la marihuana medicinal se ha presentado una costosa brecha debido a su falta de experiencia y los primeros pasos para reducir dicha grieta son el acoplamiento de las experiencias de las tecnologías de manejos de sofisticados invernaderos para otros cultivos, que tienen que ser aplicados hoy en el manejo del ‘cannabis’, y conocer de las 3 variedades, cuál es la correcta para fines medicinales, pues posee requerimientos más rigurosos. Su fase industrial representa el 80 % del éxito del negocio.

Ing. Pedro Álava