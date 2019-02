Ser objetivos nos permite reconocer los aciertos y errores que cometemos. Ver el mundo como es y no como queremos que sea. No podemos vivir en un país que no reconoce sus deficiencias y cuyos líderes no están dispuestos a corregirlas.

El pueblo no quiere saber de discusiones interminables por ambiciones de poder, que solo dilatan las soluciones efectivas a los múltiples problemas que lo aquejan. Espera de la clase política, un comportamiento de altura, con propuestas constructivas y aportes a los problemas actuales. Los ciudadanos aspiramos a una vida sin sobresaltos, con cordura y sensatez; a ser parte de la solución, no del problema, a fin de facilitar el desarrollo integral del país.

Eco. Mario Vargas Ochoa