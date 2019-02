Los buses contaminadores y las normas de tránsito

Una vez más tengo que referirme a la inoperante CTM, en el caso de los automotores que contaminan el ambiente de la ciudad. Principalmente tengo que señalar a los buses urbanos; parecen vehículos fumigadores, solo que la emisión es tóxica para el ser humano y contamina el ambiente. ¿Cómo pasan la revisión? Es un misterio. La rigurosa conducta para con el vehículo de uso particular sin duda con los dueños de las calles NO se aplica y al verlos rodar sin problemas, explica la diferente manera de interpretar los mandatos de la ley. Otro asunto: las unidades de la Metrovía no respetan la luz roja de los semáforos. A diario se ve la infracción bajo el paso elevado a la salida del túnel que conduce el tráfico hacia la Terminal Terrestre. La falta parece que divierte a los agentes de la CTM. Pertenecen a la misma organización, de manera que ¡todo queda en casa!

El caos en la zona del Policentro continúa y no hay visos de solución. Los señores de señalética no se dan por enterados o les importa un pepino el padecimiento de los conductores que no vamos a ese centro comercial. No se trata de una queja banal. Es un problema acuciante del tráfico, creado por ellos con sus conos y cierre de una calle secundaria pero importante para solución del caos generado por el cobro del parqueo y la dirección en un sentido de la calle Francisco Boloña. Debe haber muchas fallas más.

Dr. Ignacio Granja Rousseau