La solución para disminuir los abortos clandestinos no está en hacerlo en hospitales, despenalizando el aborto. Los abortos clandestinos seguirán porque la mujer que se lo realiza no querrá que se publique su nombre, o que se conozca que el hijo no es de la persona con la que vive; o si se trata de una adolescente, no deseará que lo conozcan sus padres. Y que se haga en un hospital no significa que la mujer no pueda tener complicaciones. Los instrumentos que se utilizan para un aborto pueden perforar el útero, y causar peritonitis, o incluso la muerte de la paciente. La solución está en respetar la vida de ese ser humano inocente que está dentro del útero de su madre, desde la concepción.

Dr. Mario Monteverde R.