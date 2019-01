Lo que debe cambiar en el país

Los electores debemos estar bien informados de las propuestas de los candidatos para no equivocarnos. La justicia no debe caminar tan lenta para recuperar el dinero de los saqueadores de la patria porque este mal proceder constituye una injusticia; la Asamblea debe aprobar pronto la ley que para el efecto envió el Ejecutivo, además reformar las leyes prodelincuenciales, pues existe un proyecto de un partido político, así los transgresores de la ley no entrarán y saldrán de la cárcel fácilmente para seguir matando y robando. Debe enseñarse otra vez en los planteles, Moral, Urbanidad y Cívica, Ética, etc., materias que permitan, por ejemplo, la lucha contra la corrupción.

Lic. César Burgos Flor