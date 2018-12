“Lo mejor para los mejores”

El gobierno y el US Army, ejército de los Estados Unidos, no solamente se preocupan de proveerse de armamento de última tecnología para la guerra, también una exagerada preocupación en la alimentación de sus soldados. Los ingredientes para la preparación de las tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y merienda son la mejor leche, carnes, vegetales y frutas, etc. Por excelencia, vienen en contenedores sellados y no se contaminan.

Todo esto para mantener eficiente y saludable a su ejército y con la suficiente energía para el entrenamiento y para cuando llegue la hora de defender su nación, el éxito en combate.

Héctor García Rivera