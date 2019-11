Llorar es saludable

A mis 66 creo que tengo derecho a ser monotemático (otros lo son más y con menor edad); por eso siempre digo que la Biblia es útil para la vida humana, animal y vegetal; no solo religiosa. Cuando tenga estrés o depresión, ruéguele a Dios con lágrimas; esa actitud mental y espiritual (no religiosa) de humildad cristiana, que no le agrada al ego sobrevalorado, nos libera de energías negativas que afectan la salud física y emocional, lo que está comprobado científicamente. El llanto entristece el rostro pero alegra el corazón y mejora la salud (Eclesiastés 7:3). Durante el proceso curativo viviremos tranquilos, lo que también beneficiará a nuestras relaciones personales.

Miguel Ulloa Paredes