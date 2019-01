Llamadas incómodas

Señor director, la Asamblea Nacional debería legislar para prohibir en el país las llamadas telefónicas inconsultas e inoportunas que muchas empresas o instituciones realizan a los usuarios, ofreciendo una serie de productos o servicios aparentemente gratuitos que solo sirven para ‘engancharnos’.

Y lo peor de todo es que quienes llaman son gente ordinaria que no solo insisten cuando usted les dice que no está interesado en el producto sino que le cuelgan dejándolo con la palabra en la boca cuando amablemente trata de explicarles por qué razón no puede aceptar sus ofrecimientos. Ojalá los legisladores hagan algo en defensa de los usuarios.

Cecilia Cordero R.