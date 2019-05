“Limitar el crecimiento de servidores públicos y demográfico del país”

Un país que crece solo demográficamente y en empleados públicos y privados no se está desarrollando. Ecuador debe invertir en los jóvenes independientes, soñadores, que están en la antesala del emprendimiento, y futuros empresarios. A nivel contractual o dependiente la única forma para que la juventud consiga empleo es que el Estado no alargue la meta de jubilación y deje de compararnos con países europeos con poca población juvenil. La toma de posta de la nueva generación preparada tiene que darse para que los adultos no mueran sentados en sus trabajos y que la juventud ingrese al engranaje productivo con sus nuevas ideas y visión. Adicional, si un ecuatoriano gana al mes $1.500, tiene 6 hijos y la esposa no trabaja para poder cuidarlos, pese a estar en un rango de sueldo del 1,6 % de la población, no le alcanzará el dinero pues actuó de forma irresponsable en la planificación familiar. Vivirá estresado, enfermo y quejándose de que el sueldo “miserable” no le alcanza o peor aún, buscando la forma de robar y hacer un “extra”. El Estado ecuatoriano debería proporcionar vasectomías y ligaduras gratuitas; combatir severamente la impunidad para que en 50 años los recursos y la capacidad productiva alcancen a cubrir las necesidades del país y no seguir asfixiando tributariamente al sistema productivo privado. Si no tiene dinero para el preservativo, difícil para comprar el pañal. Es mejor tener 3 hijos bien educados y no 6 sin estudios o enfermos por desnutrición.

Lcdo. Gunnar Lundh Iturralde