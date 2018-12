“Lícito, pero no conveniente”

Si se revoca el Art. 312 de la Constitución, los medios de comunicación podrán participar en el negocio de las apuestas deportivas, lo que en España ha sido muy rentable, como lo reseñó EXPRESO. Yo no lo vería bien ya que (como lector identificado afectivamente con este medio) me sentiría mal de verlo algún día envuelto en un escándalo por mal reparto de apuestas, partidos amarrados, etc. que en este tipo de negocio se pueden producir, aunque se lo lleve con transparencia; pero como dicen los entendidos, a mayor riesgo, mayor ganancia.

Todo puede ser lícito o permitido pero no todo es conveniente.

Miguel Ulloa Paredes