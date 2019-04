En Democracia hay libertad de prensa

Se considera que la libertad de prensa es la expresión oral, escrita o visual que garantiza que todos los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación, cuyos contenidos no deben estar controlados ni censurados por los poderes del Estado, caso contrario no existiría democracia y el régimen no puede ser considerado como uno que respeta el libre pensamiento, mucho menos que la diversidad. En democracia toda persona puede publicar sus ideas libremente y sin censura previa.

Este trabajo periodístico es realizado mediante investigaciones profundas, por tal motivo la libertad de prensa es un terror para los corruptos y corruptores. Muchos de los actos ilícitos cometidos por el gobierno anterior fueron denunciados por la prensa, la cual en vez de ser reconocida su denuncia recibía censuras, incluso sanciones económicas; pero a pesar de ello la prensa libre siempre defendió el patrimonio común.

Actualmente se vive un sistema distinto, pero debemos estar atentos porque no podemos permitir que el actual sea la continuación del anterior.

Lic. Ricardo Ordóñez