Las leyes se dictan para ser cumplidas

En Suplemento del Registro Oficial No. 484 del 9 de mayo de 2019 se publicó la Nueva Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, que todavía no se cumple a cabalidad, especialmente por el IESS y el Biess. Me permito destacar lo señalado en el art. 73 de la nueva ley, que habla de las atribuciones de la autoridad nacional de la seguridad social y a su literal (a), que dispone asegurar a las personas adultas mayores afiliadas el acceso prioritario a todas las prestaciones establecidas en el sistema de seguridad social.

El Biess tiene actualmente restricciones establecidas en un Manual de Crédito y no está proporcionando acceso prioritario a los préstamos quirografarios a sus afiliados mayores, violando lo dispuesto en la nueva ley. Esta es una ley orgánica que prevalecerá sobre todas las disposiciones legales que se opongan, conforme lo señalado en sus Disposiciones Generales; por tanto el Biess y sus autoridades están obligados a cumplirlas inmediatamente. Hacemos un llamado a las autoridades del IESS para que se disponga la eliminación de las restricciones impuestas desde abril de 2017 y se permita el acceso prioritario a préstamos quirografarios y sus renovaciones, tal como se lo podía hacer antes. Y a los miembros de la Corte Constitucional para que se dé prioridad a las acciones extraordinarias de protección interpuestas.

Ec. Manuel Zúñiga Mascote