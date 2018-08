Ley de Fomento Productivo y Estabilidad Fiscal

Ojalá que el contenido de esta ley, y su aplicación en el tiempo tengan los frutos apetecidos en recaudaciones y ahorros, permitiendo cubrir de forma parcial el abultado déficit que dejó el gobierno anterior. Son medidas gradualistas y no de shock. Mucha cautela han tenido en no eliminar otros subsidios. Solo siendo eficiente se puede lograr metas y objetivos en el tiempo. Positivo el fusionar ministerios y entidades públicas. Faltó incluir, hacer un match de personas naturales que trabajaron en el gobierno anterior, que vivían en barrios y ciudadelas de clase baja y media, que ahora incrementaron su patrimonio viviendo en ciudadelas de lujo y tener vehículos de alta gama; y que aun no han sido mencionados.

Roberto Flores T.