Si durante los 10 años de dictadura y represalias, de un gobierno que mal entendía su mandato ya que todo lo sublimaba a su ego interior y no a la voluntad de su pueblo, no tuvimos nunca el poder de alzar la voz, hoy podemos hacerlo gracias a una prensa que si bien no pudo ser victimizada ante tanta amenaza y terror, es muy agradable poderse sentarse a leer las verdades actuales del gobierno y lamentar en parte una actitud en la que falta la fuerza de querer levantar un país semiquebrado pero no derrotado que simplemente espera ver limpieza en todos sus actos y castigo para aquellos que durante esos años nos dieron las espaldas.

Ing. Édgar Diminich M.