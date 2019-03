Dispendios, propagandas y votos virtuales

El Gobierno de Moreno debe tener muy claro que la austeridad es un elemento central y que tienen que ser muy estrictos en cumplir las metas. Los recursos que ha recibido el país gracias al apoyo de los multilaterales de crédito son, en realidad, escasos. Por eso, las prioridades de gasto tienen que ser seleccionadas con mucha rigurosidad. No es que vamos a tener una enorme cantidad de recursos y que con eso vamos a reactivar la economía en el corto plazo, porque eso no es posible.

El dinero ayudará a resolver el problema de una economía en recesión, pero no nos da margen al dispendio. Los recursos del FMI y otros multilaterales son para un plan de tres años; no sigan pensando más en el individuo, en la ideología, en el sector empresarial más que en el Estado. Y desgraciadamente, el dispendio de recursos está programado en las votaciones de marzo-2019 con cerca de 80 mil candidatos sin perfiles, y son tan complicadas que la gente no sabe por quién votar. Una cosa es votar unipersonalmente por un presidente, por un alcalde o por un prefecto; se vota por una persona y punto. Pero cuando se vota en listas se lo hace por la lista o por personas que están dentro de esta y viene la confusión, con el agravante de que en el caso del Cpccs la gran mayoría de los ecuatorianos, incluido el Dr. Julio César Trujillo, no saben ni para qué sirve y sin el menor análisis votarán nulo porque ven la propaganda en la TV y en la prensa escrita, y el CNE ni siquiera simuló reformar el reglamento para sancionar las campañas anticipadas, manchadas con recursos del narcotráfico y narcolavado, ni reformar el Código de la Democracia para seguir con el continuismo. Y los escribanos de la Asamblea y los organismos de control de recursos y la justicia castrada y los jóvenes de mi país, y la prensa denominada corrupta, bien gracias.

Vamos camino al hoyo y caos de Venezuela.

Dr. Manuel Posso Zumárraga