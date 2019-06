Lenguaje porno en telenovelas ¿algo normal?

Según la Real Academia Española de la Lengua, el lenguaje es la facultad de los humanos de expresarse y comunicarse con los demás a través de sonidos articulados o de otros sistemas de signos. Pero esa capacidad, en el tipo de lenguaje con sus respectivas palabras, se ha venido degenerando en la última década en la forma de utilizarse en las producciones televisivas, o conocidas como narconovelas, donde cuentan historias de personajes violentos que se volvieron mediáticos o de interés para generar guiones de documentales, series y todo aquello que a los libretistas les parece acertado contar. En los años 80 y 90, hasta el 2005, era común escuchar los diálogos entre los protagonistas de telenovelas venezolanas, mexicanas, brasileñas, peruanas, y nacionales donde los insultos no eran de grueso calibre idiomático, los gritos casi no existían, sino tramas y dramas con finales previsibles o simplemente comedias. Era inconcebible escucharles decir malas palabras, peor aún escenas con siliconas al aire o trajes de baño con las respectivas inyecciones.

Llama mucho la atención que no existan autoridades ni autocensura en los canales de TV; la mayoría de las novelas enlatadas con megapromociones tienen lenguaje pornográfico. Es increíble escuchar de historias de Escobar, Guzmán, El cartel de los sapos, Muñecas de la mafia, entre otros, donde palabras como pendejo, chingar, la p... madre, hijo de..., frases de las actrices malvadas como “¿acaso no te mueres por lo que tengo entre...? “ y otras que por respeto no menciono, se entablan en los diálogos. Parece que más barato es comprar enlatados con lenguaje triple x que apoyar a los actores nacionales. Luego vienen, paradógicamente en la pauta de las noches, noticieros que empiezan con notas, a veces de cultura, religión, reformas en la educación básica con materias de cívica, moral; toda una fanesca en la programación diaria. En el país ¿existen autoridades que controlen lo que sale al aire en TV? La respuesta es sencilla: no, estamos en Absurdistán.

Lcdo. Félix Gómez