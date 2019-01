la Dra. Marta Villa, prestigiosa pediatra española, nos dice que no es lo mismo morir a manos de tu madre, que en brazos de tu madre. No es lo mismo morir triturado por unas pinzas o absorbido por un aspirador, que morir con un pediatra al lado, preocupado porque no tengas dolor ni sufrimiento innecesario, y, sobre todo, no es lo mismo morir solo que morir al lado de tus padres, y que ellos hayan podido abrazarte, aunque solo sea unos segundos. Pero sobre todo, como madre, no es lo mismo perder un hijo, que terminar con la vida de tu hijo. Señoras y señores asambleístas ecuatorianos; legislemos a favor de la vida.

Mario Monteverde Rodríguez