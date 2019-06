Lectora extranjera nos escribe sobre los autobuses y choferes ecuatorianos

Mi persona y una pareja, todos extranjeros, pero que vivimos en Puerto López, tomamos el autobús a Jipijapa, donde iba a ayudar a mis amigos con la traducción durante una cita. Abordamos el autobús temprano, Reina del Camino 122, que iba a Quito pero se detiene en Jipijapa. Durante el viaje, mis amigos comentaron que el conductor del autobús parecía más cuidadoso mientras conducía el camino sinuoso hacia Jipijapa. Compro el diario Expreso cada día para mejorar mi conocimiento del español y porque me gusta leerlo, por lo que procedo a contarles una historia que leí en el periódico el 24 de junio sobre 2 mujeres que son conductoras de autobuses. Para mi gran sorpresa, cuando dejamos el autobús en Jipijapa noté a la conductora del autobús, Yessenia Muñoz, al volante y la reconocí de inmediato debido a su foto y artículo en este medio. Me emocioné al verla y le dije que la reconocí por haber leído sobre ella. Todos la felicitamos por su éxito y esfuerzo especial, y le agradecimos el viaje seguro en autobús. Recibimos una gran sonrisa.

Soy de Bélgica, donde mi viaje en tren era mi pasión. Sin embargo, aquí en Ecuador me he convertido en una ávida pasajera de autobuses. He cruzado el país a través de estos para explorar el Ecuador y sus muchas provincias, y podría escribir un libro sobre mis experiencias en ellos. Mi agradecimiento a la Sra. Muñoz; ¡le deseo mucho éxito, y a las futuras grandes conductoras de autobuses ecuatorianas!

Mia Venster