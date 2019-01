“Las valiosas enseñanzas que nos dejó un año que ya se terminó”

Una de las enseñanzas fatídicas que nos dejó el gobierno anterior parece ser que es un gran negocio ocupar cargos públicos, eso está claro al ver que tenemos 17 candidatos para ocupar la Alcaldía de Guayaquil (puntualizo que entre ellos sí hay excepciones,) y además de otros cientos de personas para otros cargos. Me pregunto ¿será que de repente a muchos les nació el inmenso amor por su país y que están prestos a salvarlo? El tiempo lo dirá.

Otro asunto candente: ¿por qué luchamos por un alza de sueldos cada año, si vemos que causa inflación y alentamos a la viveza criolla de los comerciantes, Si lo que debemos de luchar es por crear fuentes de trabajo, trabajo necesita el pueblo, no dádivas porque poner en apuro a inversionistas, empresas, etc., no es lo más apropiado.

Cuándo tendremos un gobierno con los pantalones bien puestos que se decida a subir el gas, por ejemplo lo que utilizamos diariamente las amas de casa significa centavos diarios que los gastamos en cualquier novelería, la gente no analiza esta y aduce pobreza, pero muchas personas sí tienen para cerveza y otros productos que no son de urgencia.

El tránsito, obliguemos a los choferes, so pena de quitarles la licencia, a detenerse en los paraderos señalados, y al público a caminar hasta dichos paraderos.

Martha Jurado Rodríguez