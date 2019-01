Las propuestas demagógicas

Es impresionante. 17 candidatos para la ciudad económicamente activa más grande del Ecuador, 8 de ellos no han pagado el IR en los últimos 3 años. ¿Como pretenden administrar la ciudad?, porque se supone: que no trabajan; no han trabajado ni en relación de dependencia ni como informales; y si han dado asesoramiento en libre ejercicio deberían haber facturado por honorarios. ¿Conocerán los principios básicos que requiere saber todo administrador: planificar, organizar, dirigir y controlar? Por ello, es que siempre escuchamos de ellos ofertas demagógicas. Ellos se sirven del pueblo y no van a servir al pueblo. ¿Hasta cuándo estos vendedores de humo?

Roberto Flores T.