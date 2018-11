Las promesas incumplidas

Señor Director ¿Por qué el presidente de la República permite que Julian Assange lo irrespete con sus declaraciones? ¿Por qué soportó el escarnio de la excanciller Espinosa con su accionar frente a este conocido hacker australiano? ¿Por qué permitió la fuga de Fernando Alvarado?

Pero hay más ¿Por qué no cumple con su oferta de traer a una misión de las Naciones Unidas para combatir la corrupción en el país? No lo hace y no lo hará, porque dijo que “gobernaría con Alianza PAIS”, que resultó ser una organización política de la más baja ralea, la de los “cara de tuco”.

Ing. Alejandro Coello R.