Las nuevas clases sociales

Este título parece que fuera promoción de una obra de largometraje entre policías y bandidos, y en gran parte sí lo es. Los extremistas se fundamentan en el principio de que “la historia de la humanidad es la lucha de clases”. Pretenden enfrentar unos a otros hermanos mediante la división de clases y determinar que los pobres son buenos y los ricos son malos. No es verdad. Existen ricos y pobres que son buenos y otros, sin tener que ver la diferencia de clases, son malos. El principio de la bondad es una inclinación natural a hacer el bien, paciente y con ánimo equilibrado, y también individual. Las personas saben lo que es bueno y malo, lamentablemente en gran mayoría se acogen a lo malo. El orden de las clases sociales ha variado. Hoy existen diferentes clases sociales: “los nuevos ricos”, aquellos que han esquilmado al Estado, o sea corruptos y corruptores que se han enriquecido perjudicando al bien común. “Los ricos ricos”, ni ellos saben la gran fortuna que poseen. “Los ricos pobres”, que son ricos pero tacaños. “Los pobres ricos”: pobres que aparentan ser ricos. “Los pobres pobres”: que somos nosotros. También están personas positivas. “Los desclasados”: que no pertenecen a clase alguna. “Los lumpen”: representan a los corruptos, mal vivientes, que viven en una forma desordenada, sin importarles sus formas de ser. “Los paupérrimos”: son aquellos que no tienen dinero ni siquiera para proveerse de los bienes de servicios básicos más elementales.

Finalmente quiero expresarle mi rechazo a determinados partidos, movimientos y personas que se autodenominan de derecha o izquierda; estos términos ya no tienen vigencia, por consiguiente la única forma de determinar un acto en todas sus formas es ser bueno o ser malo. Honestos o deshonestos.

Lic Ricardo Ordóñez