El pasado miércoles caminaba rápido por un sector de La Alborada para ir a mi trabajo, cuando se me cruzó una rata que andaba medio atontada. Ver sus garras no sé por qué motivo me hizo recordar a las “manos limpias” de ciertos “honorables” ciudadanos que en el pasado y presente se han hecho millonarios a base de coimas, sobreprecios, dinero recibido de “empresarios” para campañas electorales y hasta extorsiones cobradas a sus propios colaboradores. Ellos dejaron de lado las promesas y el juramento de trabajar honestamente por el bienestar de la población en general, cometiendo graves faltas contra el código de ética que deben honrar durante el desempeño de sus funciones.

Lic. Alfredo Muñoz