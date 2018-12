Las denuncias sobre distribución y venta de medicinas adulteradas

En EXPRESO aparece: “Hallan medicina sin registro sanitario”. Se denuncia que son miles de dosis que posiblemente estaban falsificadas, así lo afirma el ARCSA. Es importante reflexionar sobre este tema que el diario expone. La información termina diciendo que el ARCSA invita a la ciudadanía que informe sobre la venta o distribución de productos sin registro sanitario o de dudosa procedencia.

Para el efecto se describe que las denuncias pueden hacerse a través de la aplicación “arcsamovil” o en los canales de denuncias disponibles, correos electrónicos los cuales se enumeran.

Y ninguno de esos canales que se mencionan para las denuncias funcionan ni trasmiten información. Se envía el correo de denuncias y no llega. Vale preguntarse si la información que da el ARCSA es falsa, equivocada o mal intencionada o qué mismo es. Todo hace pensar que el ARCSA está manipulada por falsificadores de medicamentos. Lo digo porque esa institución no se da cuenta de que no le llega ninguna denuncia, ni tampoco aclara desde los medios de información cuál es la auténtica y verdadera vía en que se pueden hacer las denuncias. Esta no es la primera vez, en crónica muy anterior de EXPRESO apareció una nota sobre falsificación de medicamentos, se sugirió que se hagan las denuncias, se mencionaron correos electrónicos que se podían utilizar para el efecto y lo mismo que ahora, tales correos no trasmiten nada.

Ab. Rafael Mendoza Avilés