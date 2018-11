Las denuncias de cobros indebidos

No es poner las manos al fuego por nadie, pero preocupan las denuncias sobre cobros indebidos o ‘diezmos’ que supuestamente habría hecho la vicepresidenta cuando se desempeñaba como legisladora.

El denunciante dice que voluntariamente depositaba $ 1.400 de su sueldo mensual, que era de $ 2.400, es decir que se quedaba con $ 1.000. Entonces: 1. ¿Un abogado puede vivir con $ 1.000 mensuales, siendo funcionario público? (no podía ejercer la profesión) 2. ¿Tenía otros ingresos (dudosos) en el área en que se desempeñaba? 3. ¿Era un ‘pipón’, aparecía en la lista pero no laboraba? Hay que investigar no solo la denuncia, sino también al denunciante.

Abg. Franklin Lituma Manzo