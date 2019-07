Las buenas costumbres se están perdiendo con el paso del tiempo

Desde que somos pequeños, nuestros padres y sobre todo en la escuela, nos enseñan que debemos decir “buenos días” cuando una persona ingresa o cuando nos encontramos algún conocido. Esta situación lastimosamente se ha perdido con el tiempo, vale resaltar que no todos son así. Ahora las personas no saludan, te miran y no dicen nada o simplemente dicen “buenas” y con mala actitud. Esto lo encontramos a diario ingresando a una institución pública o en algunos casos a una privada; con estudiantes o compañeros de salón muy pocos saludan o dicen gracias. Uno piensa: de qué sirve que estudies o que tengas un trabajo si algo tan básico como saludar no lo haces. Hay unos que se escudan con decir “estoy atrasado” y considero que no es una excusa que justifique no saludar. Claro, luego surgen las critica, pero a los padres: ¿qué clase de educación les dieron en casa? ¿Qué tipo de padres tienes? Y es que hay progenitores que sí fomentan las buenas costumbres y otros no; simplemente les da igual.

Una vez escuché a una persona diciendo “eso de estar saludando se quedó en colegio y lo haré en casa, pero afuera no” y es contradictorio ya que afuera vas a conseguir trabajo y si no puedes hacer eso, ¿te van a contratar? Quizás por el título o en algunos casos por imagen, pero el tiempo pasa y las buenas costumbres deberían mantenerse.

Carlos Cordovez de la Gasca