Ladrones en banca electrónica

Para que se informe a la ciudadanía y se tomen las debidas precauciones, el jueves 20 de junio en horas de la noche se efectuaron 4 transferencias de dinero de mi cuenta corriente en el Bco. Pichincha a otras cuentas corrientes del mismo banco, sin que se me comunique este movimiento bancario; recién el sábado 22 de junio por la noche me llaman para conocer si yo había autorizado tales transferencias. En ese instante se enteran del atraco y me comunican que los fondos transferidos a esas cuentas habían sido bloqueados, pero realmente no fue así. El banco me ha informado que ha iniciado las investigaciones respectivas. Espero sinceramente que atrapen a esos ladrones.

Dr. Walter Zumba Erazo