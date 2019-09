La votación sobre la despenalización del aborto

En referencia al reportaje del sábado 21 de septiembre, en la segunda página, donde algunas opiniones explican que por cálculos electorales y políticos o por presión de los dirigentes religiosos los asambleístas votaron en contra de la ley y no por convicción y que se sometieron a dogmas de fe, mas no al futuro de un Estado laico, pregunto a los ilustres ciudadanos entrevistados: ¿matar, asesinar y descuartizar a un ser humano indefenso es cultura de un Estado laico? Este no es tema de religión o de dogmas de fe. Es defensa a la vida que todo Estado confesional o laico está obligado a proteger y defender.

El asambleísta representa al pueblo que lo ha elegido y tiene que responder a sus electores en asuntos que estos abiertamente han manifestado públicamente en marchas gigantescas. Estaremos atentos a ver si en las próximas elecciones quienes votaron por esta ley y que han apoyado la del matrimonio igualitario llegarán a un puesto de elección popular. Definitivamente esta batalla por la vida fue ganada limpiamente. Sabemos que esta guerra va a seguir porque estamos seguros que quienes están atrás no se han rendido. ¿Cuándo será la próxima ?

El Estado ahora debe buscar la forma cómo reducir los actos de violación y cómo apoyar a las mujeres violadas y embarazadas para que puedan aceptar su condición, superar sus traumas y proteger las vidas que están gestando.

Elías Faour