La violencia genera violencia

Cada día nos sorprendemos del nivel de violencia en nuestra sociedad y de cómo aumentan las víctimas fatales dentro de los hogares. Pero muy pocos analizan el problema de fondo. La violencia no surge porque sí, es un sentimiento que se cultiva, un antivalor que se incentiva consciente o inconscientemente. Es cuestionable la falta de responsabilidad de quienes ponen la censura a las películas que se proyectan en las salas de cine. En varias ocasiones he salido de la proyección en un estado de confusión por la agresividad visual de la que he sido testigo y la edad de los espectadores. Muchas películas catalogadas como “aptas para todo público” o “para mayores de ##”, no van acorde a la edad de los espectadores. The Avengers: infinity war es una de esas, a la que los padres con entusiasmo llevan a sus pequeños para ver a superhéroes, a crearse un querer “matar” al malo; en donde sacrificar la vida de un hijo por tener el poder es normal, donde jugar a ser Dios para salvar a unos cuantos y “mejorar el mundo” genera una sed de venganza que psicológicamente afecta a las personas aún buenas. Avengers: Endgame, como la mayoría de películas de Marvel, tiene categoría PG-13: significa que es recomendada para adolescentes o niños acompañados de una guía parental, no es para todo público. La película Alita: battle angel, apta para todo público: gran contenido de violencia, no es para todos. Se habla de proteger y cuidar a los niños, sin embargo se los expone a la maldad disfrazada en películas. No porque la película sea en dibujos, animaciones o de superhéroes va dirigida a niños. Películas para público más grandecito, muchas catalogadas para mayores de 12 años, solo viendo el tráiler puedo opinar que deberían ser solo aptas para mayores de edad, por la exposición sexual y la violencia psicológica y visual. Nos asustamos del incremento de embarazos en adolescentes, pero no ponemos freno a la sobreexposición en que se encuentra la juventud. Si la película ha sido calificada por la autoridad, la empresa que ofrece esta diversión debe hacerse responsable de hacerla cumplir. ¿Quién califica las películas? La violencia visual o física permite que los niños se críen creyendo que es lo normal, siendo en el futuro golpeadores, abusadores, ladrones, matones; personas malas. Es un trabajo en conjunto; familia y autoridades formaremos mejores personas y una sociedad con valores.

Cecilia Muñoz