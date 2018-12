Para la final de la Copa Libertadores de América, disputada en Europa y no en Sudamérica, escuchamos y leemos con estupor, sobre todo en algunos medios de comunicación argentinos, expresiones que no son positivas para el deporte como “matar o morir”, “final del mundo”, etc. Todo esto por un simple partido de fútbol que nada tiene que ver con la sobrevivencia humana. Acá, cuando se transmite un partido de fútbol, es común escuchar términos para uso sobre todo militar como artillería, cañonazo, bombazo, disparo, y demás. Terminología que sí incentiva a la violencia en el fútbol, por supuesto a quienes no son aficionados a este hermoso deporte, y solo quieren causar violencia.

Giovanni R. di Domenico