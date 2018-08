“¿La vida personal de una autoridad de elección popular es pública o privada?”

¿Cómo debería manejarse la vida personal de una autoridad de elección popular?, ¿de forma pública o privada? Esto se me viene a la mente porque recuerdo que un expresidente, poniendo su habitual cara de pocos amigos, dijo que no permitiría que nadie se meta con su vida privada, caso contrario se encontrarían con él.

En teoría así debería ser, pero tan acostumbrados que nos tienen los elegidos a cargos por elección popular a terminar con sonados casos de corrupción, y hasta la fecha ninguno se salva de terminar de esta manera, que se me ocurre que toda persona que se atreva a ser candidato a cualquier dignidad, debería estar claro y consciente de que su vida personal va a ser revisada, investigada, desnudada, documentada y expuesta a la opinión pública. Con eso quizá conseguiríamos mayores elementos de juicio para decidir nuestro voto: conocer su trayectoria profesional, sus pagos de impuesto a la renta, su estándar de vida, su solvencia económica, su relación matrimonial, sus virtudes así como sus vicios, quiénes son sus padres, suegros, hermanos, cuñados, a qué se dedican; sus multas de tránsito, sus demandas civiles o penales, etc. Quizá con esto lograríamos que una gran cantidad de advenedizos y oportunistas desistan de postularse y solo aquellos con una trayectoria limpia y de solvencia moral no tengan miedo a presentarse como candidatos a elección popular.

David Ricaurte V.