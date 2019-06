La verdad sobre el aborto

En dos artículos de Expreso se habla sobre el aborto y la cantidad de niños que nacen de niñas menores de edad que son violadas por sus propios parientes. En otra carta a dicho diario se propone el aborto, pero yo pregunto: ¿la solución es matar a otro inocente? Qué atrocidad, no piensan que la solución está en la educación: enseñar qué es malo, qué es terrible para esas niñas que tras sufrir semejante vejación tienen que acarrear de por vida lo que fue arrancado de su vientre: una personita inocente. Si los medios de comunicación, el Ministerio de Educación, la Iglesia no se unen en una campaña de educación de valores, de saber distinguir al agresor antes de tiempo, si no se trata de hacer saber que la solución está en la adopción, en proteger a esas niñas, no habrá solución. Desgraciadamente el profesorado y los padres no tienen los suficientes valores para enseñar a sus hijas a cuidarse, a denunciar, aunque el niño venga con algún tipo de retraso. Los invito a que busquen en Facebook a Kodi Lee, que es autista y ciego, y sin embargo ganó el botón dorado en America’s Got Talent.

Los abortistas, ¿saben lo que sienten las mujeres después de un aborto (si es que no han muerto antes)? Pues no, sino ¡pregunten a los sicólogos!

Lupe Manrique