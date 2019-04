La verdad de la milanesa sobre resultados electorales

Austriacos, alemanes, italianos, argentinos y otras nacionalidades se disputan la creación de la apetitosa preparación de una delgada lámina de carne, pasada por huevo batido y pan molido antes de ser frita. No existe acuerdo sobre su paternidad, como no existirá seguramente, sobre la siguiente reflexión provocada por los números de las recientes elecciones. Muchos partidos políticos se atribuyen engañosos liderazgos y primeros puestos, sumando a su favor el total de los votos logrados en alianzas con otras organizaciones. Así, 5 partidos que lograron conjuntamente, digamos, 1,000 votos, ahora cada uno de ellos dice y publica que los obtuvo, lo cual es una evidente falacia porque la suma de sus individualidades daría 5.000 votos cuando solo obtuvieron 1000 entre todos. Ardua tarea espera al CNE para establecer el número real de votos que obtuvo cada organización a efectos de su permanencia en el registro electoral. Porque con estas cuentas alegres ninguno será eliminado, como sería justo. Y este tema lleva a otro relacionado: la vigencia de partidos que prácticamente no representan a nadie y que abultaron la papeleta electoral, dispersando el favor popular, originando falta de legitimidad de los elegidos prefectos, alcaldes y concejales, ya que la mayoría de ellos ha sido elegido con votaciones inferiores al 51 %, límite lógico entre mayorías y minorías en democracia. Entonces, ¿qué tal si se toma como referencia de la aceptación popular de los partidos el número de votos que obtuvo su candidato propio a prefecto, alcalde o concejal? Y estos resultados se comparan con los mínimos que exige el Código de la Democracia para la supervivencia de los movimientos y partidos políticos. Así se eliminarían partidos de fachada y políticos de oportunidad, porque es irracional que votos a favor de candidatos que casi no tienen simpatizantes cuesten a los ecuatorianos decenas de dólares, mientras los de amplia aceptación solo cuestan centavos. Y, volviendo a la “verdad de la milanesa”, ¿cuál será la posición de los partidos políticos respecto a este singular manejo de los números de los resultados que obtuvieron en las últimas elecciones?

Teófilo Villón