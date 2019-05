La veeduría de la OEA debe proteger con firmeza al sufragio y la Constitución

No se entiende cómo va a Bolivia a apoyar al autócrata Morales para su reelección inconstitucional que el pueblo en 21F-2016 dijo no. Un tribunal mañoso al servicio del poder “echa al traste la Constitución y la voluntad sagrada del pueblo”. Seguramente ganará con una elección amañada y se quede por 19 años, ¿y más en el poder? Ocurre lo que quiere corregir en Venezuela y Nicaragua. El dictador Correa “esgrimió igual derecho-mañoso a ser candidato porque el pueblo es quien decide”. Farsante, si el pueblo “ya decidió en la Constitución que violó como quiso”. Bandidos que hacen fraude, Estado candidato, medios propios, cadenas, publicidad a toda hora en medios privados, CNE a su servicio, padrón inflado de muertos, eliminación de partidos y líderes, comprando políticos, populismo, mentiras, etc. Delito que raya en lo delincuencial y da inicio al Estado dictatorial con careta de democracia que mata y viola derechos en Venezuela, Nicaragua y Ecuador. Los Estados de derecho legislaron no más de una reelección. Más es dictatorial y “viola la oportunidad de los demás ciudadanos a ser elegidos en elecciones ‘limpias’, el derecho a la alternabilidad”. La veeduría de la OEA es una simple observación a estos delitos totalitarios; debe proteger con firmeza al sagrado sufragio y la Constitución.

Una pena lo de J. C. Trujillo, atacado por una horda ¿correísta-pacífica? ¿Otro crimen impune? Quieren más poder como sea.

J. Carlos Cobo R.