La transparencia de los candidatos

Interesante, didáctico e ilustrativo lo que el diario de su digna dirección publica casi a diario: la foto, partido político al que pertenecen, pagos de impuesto a la renta (IR), de candidatos a alcaldes, concejales y consejeros, en la provincia del Guayas. Lo interesante, es que algunos de ellos no pagan el IR y si lo han hecho, sus pagos han sido irrisorios, en los últimos cinco años promedio. Eso que significa: ¿Que no han trabajado? ¿Qué han sido informales? ¿Qué no han trabajado en relación de dependencia? Respuesta concreta: No tienen experiencia como administradores. Lo peor de todo, es que han ofrecido cosas, que de ganar, luego no las cumplen. ¿Hasta cuando la politiquería?

Roberto Flores