“La seguridad jurídica que el país aún no ofrece”

Está demostrado que todo candidato presidencial que en campaña ofrece empleo, no le está diciendo la verdad al país. Cuando está en funciones y el país requiere préstamos, lo primero que exigen los organismos internacionales es reducir la burocracia dorada; y el gobernante de turno, por no perder popularidad y no caer en las encuestas, no la toca para nada.

Prefiere tocar los otros subsidios que aún existen o en su defecto cancelar los contratos ocasionales que en porcentaje representan muy poco. La única solución para generar empleo, para que el inversionista extranjero venga, es generando confianza y seguridad jurídica que el país lamentablemente todavía no ofrece.

Roberto Flores Torres