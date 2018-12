La regla de oro de los DD. HH.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su art. 1, señala que, como tenemos razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente. Este principio refleja la regla de oro del cristianismo, enseñada por Jesús: “amaos los unos a los otros”.

Cada familia celebra la Navidad de acuerdo a su religión; pero la generosidad y la bondad no deben ser solo para esta época; que el espíritu de Jesús transforme nuestras mentes para que seamos solidarios y justos con los demás en la vida diaria; que los tratemos como queremos que nos traten y que no les hagamos lo que no queremos que nos hagan.

Miguel Ulloa Paredes