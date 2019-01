La programación televisiva local

Es lamentable la caída de la calidad en las programación televisada local, en lo que se refiere a los programas en vivo, en que a pretexto de arte, se utilizan grotescos “bailes” sensuales, que no son otra cosa que vulgares escenas pornográficas en las que participan señoritas que son calificadas como divas (¿?). No hay programación de cultura edificante de buenos ejemplos, de historia, geografía, de la naturaleza o de soluciones a problemas familiares o sociales, solo impera el griterío y las telenovelas. El pretexto es que eso le gusta al público. Parece que la mejor opción sería no ver las truculentas novelas sobre mafias, droga, sexo y de la vulgar chismografía de los falsos mitos faranduleros.

Ab. Fernando Coello Navarro