La pérdida de valores en la juventud actual

Responsabilidad, puntualidad, respeto, honestidad, sinceridad, son algunos de los valores que nuestros padres nos inculcan desde pequeños y en los colegios intentan reforzarlos, pero ahora, ¿será que se están perdiendo los valores?

Siento que actualmente muchos jóvenes o adolescentes pierden el interés por varias cosas; es decir, no cumplen con sus tareas a tiempo o no les dan importancia, les da igual llegar tarde e irrespetar a sus padres. Y esto es algo preocupante. ¿Qué clases de profesionales se están formando? Por ejemplo, hay padres que dicen: “si te demoras unos minutos no pasa nada, no es el fin del mundo”. Desde ya lo acostumbran al niño (a) ser así, cuando debería ser todo lo contrario; debe llegar a tiempo o incluso unos minutos antes, ya sea al colegio, a una reunión, a la casa, etc. Y si es que va a llegar tarde, debería por educación avisar.

Otro caso es cuando los padres dejan que sus hijos desde pequeños realicen sus necesidades biológicas en la calle y lo justifican al decir: “no se aguantó la criatura” o “es que tenía ganas” y entonces al hacer eso el niño piensa que es normal y que lo puede realizar en cualquier parte y que nadie le dirá nada.

El tema de los valores es algo que se debe reforzar mucho en la casa y así evitar malos momentos para los jóvenes que están en pleno crecimiento personal y profesional.

Carlos Cordovez